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В ОБСЕ сообщили о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ

17.01.20 22:11
Очередь на КПП «ЛНР» / Фото: EPA-EFE
Очередь на КПП «ЛНР» / Фото: EPA-EFE

Гражданское население по-прежнему сталкивалось с трудностями на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и соответствующих блокпостах вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня, 17 января, в отчете сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ

Так, отмечается, что с начала года Миссия сообщила о смерти трех гражданских лиц пожилого возраста, которая наступила по естественным причинам во время ожидания в очереди на пересечение линии соприкосновения.

В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах.

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