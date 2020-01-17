В ОБСЕ сообщили о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ

Гражданское население по-прежнему сталкивалось с трудностями на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и соответствующих блокпостах вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня, 17 января, в отчете сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ

Так, отмечается, что с начала года Миссия сообщила о смерти трех гражданских лиц пожилого возраста, которая наступила по естественным причинам во время ожидания в очереди на пересечение линии соприкосновения.

В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах.