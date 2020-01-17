На Донетчине лесники незаконно вырубили деревьев на 1 млн 300 тыс грн (Фото)

В Донецкой области 4 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 3, 4 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах и лесных насаждениях, а также перевозки незаконно срубленных деревьев, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, на объекте природно-заповедного фонда, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов трое должностных лиц одного из лесничеств Донецкой области вместе с лесокультурным работником, действуя по предварительному сговору, систематически осуществляли незаконную вырубку деревьев пород дуб и акация в лесах и полезащитных полосах, а также на объектах природно-заповедного фонда, перевозили незаконно срубленные деревья и сбывали их населению для отопления зданий.

В настоящее время задокументировано 13 эпизодов вырубки деревьев, растущих в лесной зоне на территории Александровского района. По предварительным данным, размер причиненного ущерба составляет более 1 млн 300 тыс грн.

В результате обысков по местам работы и жительства фигурантов следователями обнаружены и изъяты документы и черновые записи, товарно-транспортные накладные, бензопилы и другие инструменты, являющиеся доказательствами совершения преступлений.

Досудебное расследование продолжается.