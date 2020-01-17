Жительница Донетчины до смерти забила доской своего отца

В Мангушском районе (Донецкая обл.) женщина нанесла смертельные удары деревянной доской 75-летнему отцу. Сейчас ведется расследование, злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Сегодня утром в Мангушский отделения полиции поступила информация, что в одном из местных поселков произошло убийство. По вызову были направлены следственно-оперативная группа. Врачи констатировали смерть пожилого мужчины», – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, пенсионер умер от нанесенных ему травм. Накануне вечером, 16 января, во время конфликта отца избила деревянной доской его 47-летняя дочь.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Согласно санкции статьи, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.