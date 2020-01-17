В Мариуполе предприниматели могут получить грант до $2,8 тыс.

В Мариуполе предпринимателям, в том числе, переселенцам, предлагают принять участие в грантовом проекте. По его условиям они смогут получить грант в виде оборудования, расходных материалов и услуг на общую сумму до 2 800 долл. США. Для участия нужно составить бизнес-план и пройти предварительную регистрацию до 31 января. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как уточняется, бенефициарами могут стать переселенцы и местные жители Донецкой и Луганской областей, которые имеют или планируют начать бизнес в данном регионе. Предпочтение будет отдаваться бизнесу, который уже работает на момент подачи заявки. Также обязательно наличие реалистичной бизнес-идеи и обоснованной потребности в оборудовании, которое необходимо для развития или старта бизнеса. Возраст участников – от 18 до 67 лет.

«После рассмотрения онлайн-заявок организаторы свяжутся с заявителями, которые прошли на второй этап конкурса. На нем участники презентуют собственный бизнес-план. Это один из элементов отбора. Но он не гарантирует положительного решения о предоставлении гранта», – отметили в горсовете.

Для участников, которые успешно защитят бизнес-планы, будет выделен грант на открытие или расширение собственного дела. Для победителей, которые только собираются начать бизнес, нужно будет зарегистрировать предприятие как ФЛП или ООО и подтвердить это соответствующими регистрационными документами. Размер грантовой помощи в виде профильного оборудования или оплаты услуг (аренда помещения, услуги рекламы и т. д.), в случае успешной защиты бизнес-плана, составит 2 800 долл.

Для подачи заявки на участие в проекте необходимо заполнить анкету по ссылке. Обязательным требованием при заполнении анкеты является загрузка скан-копий паспорта и идентификационного кода, а также бизнес-плана, составленного в соответствии с шаблоном МОМ.

Также, в горсовете добавили, что проект «Неотложная гуманитарная помощь и поддержка раннего восстановления для уязвимых ВПЛ, людей, которые вернулись, и громад, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины» реализуется Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Бюро Государственного департамента США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции (PRM).