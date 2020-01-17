Украина опротестовала действия РФ в Международной морской организации

Делегация Украины в Международной морской организации выразила протест в связи с незаконными действиями РФ в акватории Азовского моря. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает сегодня, 17 января, пресс-служба Мининфраструктуры.

В частности, сегодня в Лондоне во время заседания седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасанию Международной морской организации делегация Украины, в которую входят специалисты Госгидрографии, выразила протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

«Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск», – отметил глава украинской делегации, советник посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Виталий Мошковский.

Украина призвала Международную морскую организацию рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации.