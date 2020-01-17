Пушилин заявил, что украинский и российский паспорта являются легальными документами в «ДНР»

На сегодняшний день «ДНР» не рассматривают вопрос о запрете украинских паспортов. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«У нас пока нет основополагающего закона о гражданстве, и его принятие будет возможным лишь после того, как Украина исполнит свои обязательства по выполнению Минских договоренностей. Поэтому украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как паспорт гражданина ДНР и Российской Федерации. Вопрос о запрете на его использование на территории Республики сейчас не стоит», – сказал он.

По его словам, 62 тысячи жителей «республики» уже получили российское гражданство.

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР». Позднее задержания людей с украинскими паспортами продолжились. Их отвозили в «полицию» и брали отпечатки пальцев. Там объясняли, что без «паспорта ДНР» передвигаться по городу нельзя из-за того, что «у нас здесь зона боевых действий».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».