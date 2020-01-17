RU
Все новости

Глава ОБСЕ приедет в Украину на два дня

17.01.20 23:48
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албании Эди Рама посетит Украину с официальным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что Рама пробудет в Украине с 19 по 21 января.

«20 января планируется встреча министра иностранных дел Украины Пристайко с действующим председателем ОБСЕ Рама», – говорится в сообщении.

Детальная программа визита не сообщается.

Как сообщалось ранее, новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама заявил, что первый его визит, как главы ОБСЕ, будет в Украину.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк