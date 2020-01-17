В зоне риска – дети: В Мариуполе более полутора тысяч заболевших ОРВИ (Видео)

В Мариуполе зафиксировано уже более полутора тысяч больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Однако, по словам медиков, эпидемии еще нет. В зоне наибольшего риска находятся дети.

Как рассказали медики, у некоторых пациентов возникли осложнения. Так, по словам мариупольчанки Галины Кулешовой, сейчас она ухаживает за сыном, который находится в инфекционнном отделении больницы с пневмонией. Еще как минимум неделю он будет оставаться в инфекционном отделении, и затем, полгода под контролем врача.

«Обратились, конечно, сразу в поликлинику. Диагностировали бронхит. Снимки сделали, анализы сдали. После уже начался сильнее кашель, обратились в поликлиннику еще раз и нас направили в больницу», – рассказывает женщина.

Медики отмечают, что в этом году ожидается 4 типа гриппа. Но они не являются новыми. Как подчеркнула городской терапевт, Инна Камышникова, важно вовремя обратиться к врачу, потому что могут быть осложнения. «Одышка, которая возникла внезапно, сильный кашель, часто он протекает с кровохарканием. Очень высокая температура, которая длится ни два, ни три, а может и пять, и семь дней», – пояснила терапевт.

По словам инфекционистов, больше всего больных среди школьников. Пока эпидпорог не превышен. Но с каждым днем ​​увеличивается риск заразиться.

«С учетом температуры воздуха, которая сейчас на улице, с учетом повышения заболеваемости, не так страшен ОРВИ, как грипп. В течение периода – с февраля и до начала марта», – уточнил городской детский инфекционист Андрей Серветник.

Специалисты советуют, если есть симптомы ОРВИ, необходимо остаться дома, и предупредить семейного врача. «Привызваем ограничить контакты и изолировать больных. Чтобы люди не ходили, не выходили на работу, на учебу, заражая всех остальных. Лучше несколько дней посидеть дома», – отметила городской инфекционист Наталья Мартынова.

А еще, медики добавляют, что витамины и лук не спасут от инфекции. Дома можно защититься, если проветривать помещение.

Источник: ТК «Сигма»