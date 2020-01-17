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Вербовал в ряды НВФ «Л-ДНР»: На Одесчине разоблачили интернет-агитатора

17.01.20 20:29
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили интернет-агитатора в Одесской области, который действовал в интересах страны-агрессора и популяризировал «Л-ДНР». Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также, злоумышленник популяризировал террористические организации "Л-ДНР"», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, материалы для публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Также, сотрудники спецслужбы обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Кроме того, выяснилось, что мужчина занимался вербовкой граждан для незаконного участия в НВФ «Л-ДНР». «В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия», – добавили в СБУ.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

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