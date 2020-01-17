Названа дата возвращения в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Репатриация тел погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) состоится в воскресенье, 19 января. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс служба МАУ в Facebook.

«Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину в воскресенье, 19 января», – говорится в сообщении.

Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран состоится в Терминале В Международного аэропорта «Борисполь».

Уточняется, что доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00. Аккредитация представителей СМИ проводится Офисом президента Украины.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.