Решил дать шанс: Зеленский не принял отставку Гончарука и его правительства

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончарук, который сегодня, 17 января, подал заявление об увольнении со своего поста. Об этом сказал сам Зеленский во время встречи с Гончаруком, видео которой разместил Офис главы государства.

Зеленский поблагодарил Гончарука за встречу и дал ему ряд рекомендаций. «Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и личное отношение к вашему молодого правительства. Я подумал, и мне кажется, что правильно будет, я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и очень беспокоят наше общество», – сказал Зеленский.

При этом президент сказал, что премьер должен предложить Офису президента и ему лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. «С пониманием, где мы живем с вами, и с пониманием тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что зарплаты высокопоставленных чиновников должны быть адекватными сегодняшней ситуации в Украине, «чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране. «Вот когда вы и ваше правительство поднимете экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться», – считает президент.