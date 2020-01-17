«Индекс борща»: В Луганской области цены на овощи ползут вниз (Видео)

На рынках Луганщины после новогодних праздников цены пошли вниз. Некоторые составляющие «борщевого набора» за две недели стали дешевле почти вдвое. Покупатели утверждают, что порцию постного борща сейчас можно сварить за копейки.

Так, жителей Северодонецка, которые вышли на ярмарку после праздников, продавцы встречают новым ценам. Рекордсмены удешевления – овощи «борщевого набора». Картофель, морковь, лук обойдутся меньше 10 грн за кг. А за головку капусты рассчитаться хватит и мелких купюр.

Кар отмечают покупатели, на рынке цены сейчас «щадящие». Картошка по 10 грн за 1 кг, морковь, свекла и лук – по 8 грн.

Однако, в отличие от покупателей, торговцы, которые продают не собственный урожай, а перепродают его с оптовых баз, не скрывают раздражения. На «опте» закупочная стоимость уменьшилась не на много, а на рынке цены после праздников упали вслед за спросом. «Закупка ниже стала, покупательская способность у людей уменьшилась», – поясняет продавец овощей.

В то же время, есть покупатели, которые считают, что лучше переплатить, но выбрать качественный товар. А среди дешевых овощей встречаются много испорченных. Такая своеобразная лотерея.

По словам торговцев, долго такие цены не удержатся, поползут вверх. Поскольку овощей на складах становится с каждым днем меньше.

Источник: ТК «Донбасс»