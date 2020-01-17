На неподконтрольной Луганщине в больницу с обморожением попали двое людей

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области двое людей в состоянии алкогольного опьянения попали в больницу с обморожением. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Оба случая произошли 16 января. Первый – в Лутугино, где в «службу ЛНР 101» Лутугинского района поступило сообщение из центральной районной многопрофильной больницы о том, что бригадой скорой помощи доставлена 58-летняя жительница пос. Георгиевка с диагнозом «токсическая энцефалопатия алкогольного генеза, общее переохлаждение». Службу 103 вызвали соседи, которые обнаружили женщину недалеко от своего дома лежащей на земле без сознания. В данный момент пострадавшая из реанимации переведена в неврологическое отделение для дальнейшего лечения. Состояние удовлетворительное.

В тот же день в Свердловске (после переименования – Должанск) в центральную городскую больницу был доставлен 39-летний местный безработный житель с обморожением пальцев рук 1-2 степени. Лечится в травматологическом отделении, наблюдается положительная динамика.