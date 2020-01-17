В «Л-ДНР» участники НВФ «аврально» маскируют танки и РСЗО вблизи линии разграничения

На неподконтрольном украинским властям Донбассе «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) в «авральном» порядке активизировало маскировку боевых позиций танков и артиллерийских систем, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО), расположенных вблизи линии соприкосновения. Об этом сегодня, 17 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в том числе РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших, чем определены, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения», – отметил Шаравара.

По его словам, НВФ принимают меры по ограничению допуска граждан к некоторым населенным пунктам на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

«Подразделения Объединенных сил находятся наготове опасных вражеских действий в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства», – добавил Михаил Шаравара.