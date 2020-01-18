В ОБСЕ рассказали о ранении мирного жителя в Пионерском

Мужчина получил ранения в результате взрыва мины в неподконтрольном украинскому правительству Пионерском (Луганская обл.) Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что 8 января медработники больницы в Луганске (неподконтрольный правительству) сообщили наблюдателям, что 6 января к ним из Пионерского (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Луганска) поступил мужчина (60–70 лет) с осколочными ранениями левой ноги и других частей тела в результате взрыва мины», – говорится в сообщении.

16 января дочь пострадавшего рассказала команде Миссии о том, что 6 января ее отец, проживающий в Ровеньках (неподконтрольный правительству, 54 км к югу от Луганска), проведывал ее в Пионерском. По ее словам, он пошел на прогулку в направлении реки Северский Донец. Вскоре после этого она услышала звук взрыва и выбежала из дома, чтобы найти отца, которого обнаружила лежащим на земле примерно в 50 м от двора.

12 января наблюдатели впервые видели предупредительные знаки о минной опасности вблизи Пионерского