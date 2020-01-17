На Донетчине задерживают выплаты жилищных субсидий: Когда перечислят помощь (Видео)

В Мариуполе получатели жилищных субсидий волнуются, ведь надо платить за квартплату, а монетизированная помощь еще не начислена.

По словам жителя Мариуполя Ивана Кирщина, он получает монетизированну. субсидию от начала действия реформы. Система для него удобна. Но в декабре на банковскую карту поступила лишь половина суммы, поэтому мужчина вынужден был обратиться в Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ), чтобы разобраться в причинах задержки.

«Это первый месяц в январе, когда произошел сбой. Почему задержали – не знаю. И почему половина суммы, тоже не знаю», – говорит мужчина.

Другой жительнице Мариуполя, Светлане, декабрьскую субсидию не начислили совсем. Хотя этих денег не хватает, чтобы оплатить всю коммуналку, однако, говорит женщина, помощь очень значительная. «Боюсь, чтоб долгов не было. Нервничала, пока придет пенсия, чтоб я оплатить могла, для того, чтоб мне там что-то опять не нахимичили», – делится горожанка.

Как рассказал директор департамента социальной защиты населения мариупольского горсовета Андрей Ремпель, выплаты задерживают, потому что из казны вовремя не поступили средства. Однако части получателей деньги уже перечислили.

«И та субсидия, которая монетизирована в денежной форме, она в январе прошла. И субсидия, которая монетизирована в безденежной форме на счета в "Ощадбанке" по состоянию на пятницу 17 января – еще финансирование, на сколько мы знаем, не началось», – отметил он.

В учреждении добавили, что декабрьскую субсидию задерживают чуть ли не ежегодно. Однако, ранее средства шли сразу на счета коммунальных предприятий, поэтому проблема не была такой заметной.

Источник: ТК «Донбасс»