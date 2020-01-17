Гончарук пообещал подготовить промежуточный отчет правительства

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета Министров Украины о своей работе до 4 февраля. Об этом сегодня, 17 января, шла речь во время встречи Зеленского с Гончаруком, видео которой разместил Офис главы государства.

Владимир Зеленский попросил главу Кабмина наладить работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами. «Вы – глубоко в экономике, в современных процессах, которые происходят в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты – решительные, реформаторские, иногда непопулярные, – у них нет времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это – ненормально», – отметил Глава государства.

В ответ премьер-министр Украины сказал, что скоро должен быть представлен отчет правительства. «У нас скоро обязанность, согласно закону, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, объяснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах», – сказал Гончарук.

При этом Зеленский уточнил, что это надо сделать до следующей сессии парламента, то есть до 4 февраля. «Если можно, это нужно сделать до 4 февраля. Договорились», – сказал Зеленский.

Премьер согласился, что это возможно. В частности, народным депутатам презентуют концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования.