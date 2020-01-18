С КПВВ «Станица Луганская» эвакуировали двух женщин

На КПВВ «Станица Луганская» стало плохо двум женщинам. Им оказывали помощь. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«16 января в пределах участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) на блокпосте вооруженных формирований южнее моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели, как 4 работника из неподконтрольных правительству районов монтировали листовой метал на укрытии над контрольно-пропускными кабинками. Неподалеку от блокпоста команда Миссии видела 2 женщин (70–80 лет), которые плохо себя чувствовали; им помогали медицинские работники, а позже их эвакуировала скорая помощь», – говорится в сообщении.

Вне участка разведения, на автостоянке вблизи перекрестка, примерно в 1,8 км к югу от блокпоста вооруженных формирований, команда Миссии видела приблизительно 200–300 припаркованных автомобилей и 600 людей (мужчин и женщин разного возраста), ожидавших на посадку в автобусы, следующие к вышеупомянутому блокпосту.

В течение дня члены вооруженных формирований проверяли все автомобили, которые подъезжали к перекрестку. Команда Миссии также отметила, что было завершено сооружение автобусной остановки с навесом и санузлов на автостоянке.