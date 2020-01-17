В конгрессе США внесли новый законопроект о поддержке Украины

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей, пишет «Голос Америки».

«Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире», – заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

«Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе « достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии», – говорится в сообщении конгрессменов.

Резолюцию внесли на рассмотрение конгресса в день, когда в сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Среди инициаторов резолюции: сопредседатели группы поддержки Украины в конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания). «Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния», – говорится в заявлении конгрессменов.