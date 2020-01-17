На Донетчине нетрезвый водитель пытался подкупить полицейских

В Донецкой области привлекут к уголовной ответственности 49-летнего жителя, который пытался подкупить полицейских, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины», – сказано в сообщении.

Расследование установило, что вечером 14 января 2020 года полицейские в Торецке (до переименования – Дзерджинск) остановили автомобиль, за рулем которого находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

«С целью избежания административной ответственности за управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП), 49-летний мужчина отказался от предложения пройти медицинское освидетельствование и предложил и в дальнейшем пытался предлагать полицейским неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 1 000 грн. В ответ на указанные противоправные действия правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», – пояснили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Кроме административной ответственности, нарушителю грозит уголовное наказание – до 4 лет лишения свободы.