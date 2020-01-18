Украина должна двигаться в сторону России: В Госдуме оценили планы Украины снизить напряженность между странами

Украина должна двигаться в сторону России. Так заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал стратегию национальной безопасности Украины, которая предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией, передают российские СМИ.

«Нужно отметить, что, к великому сожалению, несмотря на различные действия со стороны Украины, связанные с обменом пленными, некоторая напряженность по отношению к нашей стране сохраняется», – считает депутат.

По словам Швыткина, принятая стратегия свидетельствует о том, что Украина рассматривает Россию «далеко не как братское государство».

«Они ожидают от нас агрессии. Но это не соответствует действительности. Украина должна двигаться в сторону России, а не от нее», – сказал он.

Как сообщалось ранее, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины «Безопасность человека – безопасность страны». Одно из решений: принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях