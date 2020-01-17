Штрафы для пешеходов хотят увеличить: На Донетчине водители поддерживают инициативу (Видео)

В Украине хотят повысить штрафы для нарушителей, которые переходят дорогу не по «зебре». Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. На Донетчине водители поддерживают такую инициативу властей.

Так, в Покровске (до переименования – Красноармейск) полицейские за несколько минут остановили двух нарушителей, перебегавших дорогу в запрещенном месте. На первый раз правоохранители делают предупреждение. Сами же пешеходы объясняют нарушение тем, что так «быстрее, удобнее» и что так «привыкли».

В полиции предупреждают, что за такие поступки могли бы и оштрафовать. «Штраф 51 гривна или предупреждение. Граждане, которые переходят проезжую часть в неустановленных для этого местах, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения», – отметил инспектор Покровского отдела полиции Александр Полиенко.

Между тем, в Кабинете министров планируют увеличить размер штрафа в пять раз – до 250 грн. А если нарушитель «навеселе» и спровоцировал аварию – до 500 грн.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Водители инициативу поддерживают. «250 гривен – это немного. Людей только так и надо учить. Пешеходы создают аварийные ситуации, их тоже надо привлекать к отвественности. Они ходят порой где попало», – убежден один из водителей в Покровске.

Пешеходы, в свою очередь, считают, что, если и повышать штрафы, то всем сразу. «И пешеходам, и водителям. Раза в два, не больше», – выразила мнение жительница города.

Что качается законопроекта, который должен заставить пешеходов ходить по «зебре», то его еще должны поддержать депутаты и утвердить президент.

Источник: ТК «Донбасс»