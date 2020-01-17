В жизни все поменялось: Как спасли сердечко двухлетнего Алексея из Краматорска (Видео)

На Донетчине жительница Краматорска Елена Удод в одиночку воспитывает сына Алексея. Он для нее самая большая радость и вдохновение. Ради него готова преодолевать все невзгоды. Но когда возник вопрос о спасении малыша, страдавшего пороком сердца, у женщины не хватило денег на дорогостоящую операцию. Помог ребенку преодолеть болезнь Фонд Рината Ахметова.

По словам Елены, единственная радость в жизни – ее сын. «Когда он появился на свет, то появился и смысл жизни. Все поменялось», – делится женщина.

В игрушечном автопарке двухлетнего Алексея из нескольких десятков машин, самый любимый – красный автобус. Игрушка появилась после важного события – операции, которая спасла жизнь малыша. Порока сердца, который диагностировали мальчику, больше нет.

«У него уже была тахикардия 4 степени и слегка увеличен левый желудочек сердца. Диагноз подтвердили и сказали, что надо закрывать эндовоскулярным методом», – вспоминает мама мальчика.

Сына она воспитывает самостоятельно. Поэтому, когда узнала стоимость операции – впала в отчаяние, потому что ожидание было опасно для жизни ребенка. Но где она могла найти десятки тысяч гривен.

Однако, кардиохирурги посоветовали обратиться в Фонд Рината Ахметова. Ведь там помогают детям. «Пока лежали в больнице, человек 7 деток с нами лежали разного возраста, и все были очень благодарны Ринату Леонидович за помощь», – рассказывает Елена.

Благодаря помощи Фонда детям с пороком сердца уже установили 118 имплантов.

Кроме того, приятной неожиданностью для семьи Удод стали новогодние подарки. На этот раз участники праздничной акции «Ринат Ахметов – детям!» стали 90 тыс. мальчиков и девочек.

Сейчас Алексей проводит гораздо больше времени на улице. «В садик мы пошли, доктор сказал, что мы здоровы. Он занимается физическими нагрузками, зарядку делает как все детки, нет никакого отличия», – пояснила мама малыша.

Елена уже размышляет над тем, чтобы отдать Алексея в спортивные и танцевальные секции. Уверена, что для ее активного сыночка это станет полезным увлечением.

Источник: ТК «Донбасс»