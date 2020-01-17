В «ЛНР» в 2019 году произошло около 3 тысяч пожаров

В «МЧС ЛНР» озвучили статистику пожаров в минувшем году. Об этом сегодня, 17 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

При этом приводится статистика не погибших и пострадавших, а спасенных. «Так, в 2019 году было ликвидировано 2 772 пожара, на которых спасено 523 человека, сохранено материальных ценностей на сумму более 193 млн рублей», – говорится в сообщении.

«На подземных объектах ликвидировано 5 аварий и 10 аварийных ситуаций, реанимационно-противошоковые группы выезжали 251 раз, оказана помощь 115 травмированным горнорабочим. На водоемах республики спасено 11 человек», – отчитались в «МЧС ЛНР».