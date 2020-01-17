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В феврале 2020 года в Украине будет дополнительный выходной

17.01.20 23:31

Выходных дней в феврале 2020 года станет больше на один день. Связано это, в первую очередь, с тем, что наступивший год будет високосным и продлится 366 дней, вместо 365, пишет «РБК.Украина».

Февраль 2020 года будет состоять из 29 дней вместо 28, а последний день зимы выпадет на субботу, поэтому в этом месяце будет 9 выходных и 20 рабочих дней.

Традиционно в этом месяце восемь выходных, а последний февраль с девятью выходными был 16 лет назад – в 2004 году.

Государственных праздников и коротких дней в последний месяц зимы не будет. Зато украинцы 14 февраля отпразднуют день Святого Валентина, который выпадет на пятницу. Традиционно в этот день многие влюбленные заключают браки.

Выходные дни в феврале: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29.

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