Зеленский предложил Гончаруку разделить некоторые министерства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разделить министерства, которые при формировании правительства были объединены. Об этом он сказал сегодня, 17 января, во время встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, видео которой разместил Офис главы государства.

«У нас было объединение некоторых министерств. На тот момент это было правильное решение, потому что у нас профессиональный кадровый голод, поэтому мы объединяли некоторые министрества, и у нас не очень большой бюджет. Но мне кажется,что время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», – сказал Зеленский.

Он уточнил эти ведомства. «Наверное, есть вопросы к Министерству экономики, потому что оно занимается всем, и сельским хозяйством. И сечас должен быть новый концепт, новый подход. Может быть, это касается Министерства культуры и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения», – сказал президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский решил дать шанс премьер-министру Алексею Гончаруку, который сегодня, 17 января, подал заявление об увольнении со своего поста.