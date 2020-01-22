В Зайцево многие люди опасаются быть похищенными участниками НВФ «ДНР», – глава ВГА

На Донетчине поселок Зайцево может стать одной из будущих точек разведения войск. Большинство жителей поддерживают разведение. Однако, многие люди опасаются похищения участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом рассказал председатель Военно-гражданской администрации (ВГА) Зайцево Владимир Веселкин, передает «Радио Свобода».

По его словам, о том, что поселок внесен в список разведения, в администрации узнали еще в октябре минувшего года. Несмотря на то, что линия фронта проходит прямо через деревню, и часть населенного пункта до сих пор контролируется участниками НВФ, большинство гражданских, как говорит Веселкин, поддерживают разведение.

«Лично я против так называемого разведения. Но мне понятна позиция местных, потому что, когда постоянно стреляют по военным, летит и по гражданским. Люди живут в непрерывном страхе», – говорит Веселкин.

Вместе с тем, по словам Веселкина, по сравнению с 2014 годом патриотов Украины в Зайцево больше. Мол, люди, находясь на войне, увидели, как на самом деле спасают украинские военные, и почувствовали, почему жить в Украине намного лучше, чем в призрачной «ДНР».

«После разведения лично для меня изменится то, что я не смогу ночью выезжать в демилитаризованную зону. Сейчас я сопровождаю "скорые", пожарные машины, свободно выезжаю в Жованку и Бахмутку, потому что знаю, что это наша территория, территория, которую контролируют украинские военные», – рассказывает Веселкин.

Он отметил, что патриотически настроенное население Зайцева, Бахмутки и Жованки боится, что после разведения их просто из собственных домов смогут похитить участники НВФ «ДНР». И такие страхи не беспочвенны: в начале 2015 года в Жованке похитили всю семью. В то время отдаленная часть Зайцева была «серой зоной», и туда спокойно проникали НВФ.

«Мужчину и женщину вывезли в Енакиево. Там их били, издевались. Но, к счастью, наконец, отпустили. После этого семья выехала в Полтавскую область. Когда же Жованку заняла украинская армия – они вернулись домой. Теперь, говорят, не готовы рисковать: если здесь будет демилитаризованная зона – соберутся и уедут», – продолжает председатель ВГА.

Кроме похищений местных, в Зайцево фиксировали и случаи «выманивания» украинских силовиков. Так, по словам Веселкина, в 2015-2017 годах представители НВФ «ДНР» звонили в полицию Торецка (до переименования – Дзержинск) и Бахмута (до переименования – Артемовск) с сообщениями о том, что в Зайцево нужна срочная помощь. При этом, патрули вызвали на ближайшую улицу, неподконтрольную украинским военным.

Пока разведение войск в районе Зайцево остается в статусе «возможно в будущем», Военно-гражданская администрация, по словам Веселкина, одной самых больших проблем считает статус местных дорог. Все дело в том, что ВГА Зайцева – единственная из всех на Донбассе, к которой присоединили часть города, подконтрольного НВФ. Чтобы попасть из Майорска в Жованку или Бахмутку, приходится ехать по земле неподконтрольного «Горловского городского совета». Соответственно, ВГА Зайцево не может выделять средства на ремонт или содержание юридически «не своих» дорог.

«Еще одна проблема заключается в том, что многоквартирные дома в Майорске также являются собственностью «Горловского горсовета». В законе о ВГА четко сказано, что мы должны принять имущество от собственника по акту приема-передачи. Эти дома мы на баланс не принимали и не можем, соответственно, использовать государственные средства по, якобы, нецелевому назначению», – рассказывает Веселкин.

Вместе с этим, вероятно, самой болезненной проблемой является то, что почти за 6 лет войны ни один житель Жованки не получил компенсацию за разрушенное жилье. Также никто не получил соответствующего жилья, взамен тому, которое было уничтожено войной.

«Если у меня жилье осталось на оккупированной территории, то это одно. А, если мы видим разрушенный дом – это же совсем другое. Потому что мы можем посчитать убытки и определить размер компенсации. Однако в Жованке, к сожалению, никто до сих пор ничего не получил», – добавил Веселкин.