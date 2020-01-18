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Рада обеспечила детей ВПЛ бесплатным питанием в школе: Что нужно знать

18.01.20 21:38
В школе Мариуполя / Фото: синхрон видео ТК «Донбасс»
В школе Мариуполя / Фото: синхрон видео ТК «Донбасс»

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 0930 относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение поддержали 355 народных депутатов, передает RadnikIDPDonetsk.

Законопроект № 0930 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц предусматривает усиление социальной защиты ВПЛ путем создания правовых условий для:

  • обеспечения детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа ВПЛ;
  • обеспечение бесплатным питанием детей из числа ВПЛ, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

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