Сводка из зоны ООС за 17 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Васильевки – из стрелкового оружия.

Три обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

два раза рядом с населенным пунктом Орехово – из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

неподалеку от Луганского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток противник из стрелкового оружия открывал огонь в сторону позиций вблизи населенного пункта Пески.

За текущие сутки один украинский военный получил ранения.

В «ДНР» заявили о пяти обстрелах за сутки. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты Изотова), Зайцево Южное, Донецк (Жабичево), Старомихайловка. Применялось следующее вооружение: минометы 120 мм и 82 мм калибра, РПГ/СПГ, БТР/БМП.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.