Прокуратура Донетчины будет сотрудничать с мониторинговой миссией ООН

Руководство прокуратуры Донецкой области и представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека договорились о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Первый заместитель прокурора Донецкой области Сергей Заец провел рабочую встречу с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине: заместителем главы миссии Бенджамином Моро (Франция), председателем Мариупольского офиса Октамом Газиевым (Республика Кыргызстан) и специалистом по правам человека Алексеем Бодней (Украина) ... Участники встречи выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по всем направлениям», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что сотрудничество будет касаться, в частности, дополнительного получения следователями информации и доказательств при документировании и расследования военных преступлений, связанных с терроризмом, убийствами и пытками гражданского населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Указано, что основными темами встречи стало обсуждение 28-го доклада Управления Верховного комиссара ООН по ситуации с правами человека в Украине и, в частности, в Донецкой области; создание в структуре прокуратуры по инициативе Офиса генерального прокурора управления надзора в уголовных производствах относительно уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, на которое возложено процессуальное руководство в досудебном расследовании преступлений против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка и других преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.