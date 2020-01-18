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В ЕС обеспокоены попыткой НВФ получить подпись ОБСЕ под заявлением, что нарушения прекращения огня произошло вне зоны разведения

18.01.20 13:11

Европейский Союз обеспокоен сообщениями СММ ОБСЕ о присутствии представителей незаконных вооруженных формирований на участке разведения сил в Петровском. Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Мы обеспокоены сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня, которые были оценены, как внутри участка разведения в Петровском, так и лиц в военной форме одежды на участке разведения вблизи прежних позиций поддерживаемых Россией вооруженных формирований», – говорится в заявлении.

Также в ЕС заявили о недопустимости того, что 7 января 2019 года один из членов НВФ пытался получить подпись патруля СММ под заявлением, в котором неправильно указывалось, что нарушения прекращения огня произошло вне зоны разведения.

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