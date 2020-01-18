Часовню на кладбище Славянска внесут в государственный реестр памятников Украины

Часовню на кладбище Славянска (Донецкая обл.) внесут в государственный реестр памятников Украины внесут в государственный реестр памятников Украины. Такое решение приняли на заседании консультативного совета управления туризма и культуры Донецкой ОГА.

Отмечается, что часовню построили в конце 19-го века за деньги тамошнего купца Николая Залесского. До сих пор она имела статус памятника архитектуры местного значения.

Сейчас часовня замусорена. Мусор из склепа под часовней убирают представители общественной организации «Сильные громады». Первым захоронениям на этом кладбище 180 лет, а не убирали территорию около 50 лет.

«На это кладбище люди высыпали мусор со всех домов, видимо, высыпали мусор керамических цехов: целые горы форм валялись, медицинский мусор и всякий разный. Тут было ужасно. Все уничтожено», – рассказывает руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков.

В 1999 году она получила статус памятника местного значения, в прошлом году сделали паспорт.

«У нас затрачено 150 тыс. грн. на это работу. Мы смогли сделать документы по паспортизации трех объектов. Это бывший ДК им. Ленина, часовня Залесских и контора Дзевульского и Лянге», – говорит начальник отдела культуры Славянского горсовета Мария Олийнык.

Сейчас готовится пакет документов, чтобы внести часовню Залесских в государственный реестр памятников Украины.

По словам доцента Донбассой Национальной академии строительства и архитектуры Алексея Губанова, будут разработаны реставрационные документы и после согласований ее начнут восстанавливать.

Последние захоронения на кладбище производились в конце 1950-х годов.

«Вся территория кладбища будет превращена в мемориальный парк», – делится планами главный архитектор Славяннска Сергей Руденко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Суспільне Донбас»