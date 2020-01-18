Экс-министр прогнозирует задержки с выплатой пенсий в 2020 году

Украина столкнется с задержкой выплат пенсий в этом году. Об этом сообщил в эфире «Прямого» министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Он отметил, что нынешнее правительство отменило постановление и отвязало от прожиточного минимума и «сказали, что это в интересах людей». «Они заложили в бюджет такие цифры сейчас, что у них в марте будут проблемы уже с не незащищенным расходам, а с защищенными. Потому что дотацию Пенсионного фонда они предусмотрели меньше, чем она была в 2019 году. И им нужно индексировать пенсии, как это требует закон. Так они заморозили зарплаты бюджетникам, заморозили зарплаты всем остальным. Соответственно, и бизнес, посмотрев на них, понял, что не надо этого делать. Денег в Пенсионный фонд больше не поступит. И они столкнутся с тем, что у них будут проблемы с выплатами пенсий. И я тогда хочу услышать, на кого они тогда будут спихивать ответственность за то, что они сделали», – сказал Рева.