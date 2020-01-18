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Очередь движется: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 января

18.01.20 14:44
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Виталий: «14:11. Пеших в Украину по приезду. В ДНР полная сетка, пускают быстро. Машин 30-40 в Украину»;
  • Николас: «14:16. Майорск (днр) в сторону днр почти полная сетка людей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Вадим: «10:37. На Марьинке не работает база СБУ»;
  • Иван: «10:51. Каргил в сторону Украины: основная возле моста, льготки машин 30»;
  • Наталья: «10:59. Марьинка в сторону Донецка – 10 машин»;
  • Николай: «12:00. Я уже проехал, очередь уменьшилась. Марьинка в Украину у знака 70»;
  • Руслан: «12:35. Каргил в Украину: льготка машин 20, обычная под 40. Продвижка быстрая. Проехали за полтора часа по льготной»;
  • Александер: «14:16. На Каргиле в Украину шесть машин»;
  • Алена: «14:28. Машин 30 на Каргиле в Донецк».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Владимир: «10:53. На Новотроицке в сторону Донецка от середины моста»;
  • Виктор: «11:14. На Новотроицком в Донецк машин 20 льготы»;
  • Алина: «11:23. На Еленовке в Донецк 40 основной и 20 льгота»;
  • Катюха: «11:42. Новотроицк в Донецк очередь начала двигаться»;
  • Aelita:»14:09. Новотроицк в сторону Украины стоим 2 часа. Движение очень слабое».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • FOX: «12:46. Октябрь в Украину движение нормальное, а вот на 0-вом УЖАС. Собрали машин 100, и в сторону Донецка тоже машин 30 уже».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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