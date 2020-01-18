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На вокзале в Мариуполе загорелся поезд (Фото)

18.01.20 13:42
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

На железнодорожном вокзале в Мариуполе загорелся стоящий на запасном пути пассажирский поезд. Об этом сегодня, 18 января, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«17 января в 23:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, произошедшем в Приморском районе Мариуполя, в вагоне железнодорожного состава пассажирского назначения, который находился на запасном пути, в отстойнике», – говорится в сообщении.

Прибыв к месту пожара спасатели немедленно приступили к тушению. Пожар локализован в 23:56 и ликвидирован в 00:35.

Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

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