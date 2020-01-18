Водителей предупреждают о гололеде и тумане на дорогах в нескольких областях

Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» предупреждает водителей о гололеде на дорогах в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что в большинстве областей покрытие на дорогах госзначения сухое.

«18.01.2020 г. местами туманы в большинстве восточных, ряде северных и центральных областей. Средняя температура воздуха -5… +1. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Днепропетровской, Донецкой, Ровенской, Херсонской областях», – отмечается в сообщении.

В «Укравтодоре» сообщают, что на перевалочных участках дорог без осадков, состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

«На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 234 единицы техники и 282 рабочих», – сообщает пресс -служба.

При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о плохой видимости на дорогах из-за тумана.

Так, 18 января в большинстве областей Украины наблюдается туман.

«Внимание! Предупреждение о тумане в Украине. По данным Укргидрометцентра, утром 18 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м», – указано в сообщении.