20 мирных жителей получили статус ветерана войны

Возобновила работу Межведомственная комиссия по вопросам установления факта получения лицами ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, сообщает БФ «Право на захист» (Право на защиту).

Отмечается, что летом прошлого года межведомственная комиссия прекратила работу из-за ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Ее деятельность была приостановлена ​​до момента передачи соответствующих полномочий вновь Министерству и внесения соответствующих изменений в постановление № 306, регламентирующее порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья. Необходимые изменения были недавно внесены. Межведомственная комиссия с новыми силами приступила к рассмотрению заявлений, которых за это время поступило немало.

На днях было рассмотрено 21 заявление – из них было решено 20 заявлений удовлетворить, по одной направлен запрос о предоставлении дополнительной информации.

«Поэтому лица, получившие повреждения здоровья от боеприпасов и которым установлена ​​инвалидность, могут подавать заявления в Межведомственную комиссию по установлению факта получения лицом повреждения здоровья от боеприпасов на территории проведения АТО и получения статуса ветерана войны. Это позволит получить доступ к ряду социальных льгот», – говорится в сообщении.