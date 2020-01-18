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Служебная собака нашла наркотики на КПВВ «Гнутово»

18.01.20 12:39
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Сегодня, 18 января, на КПВВ «Гнутово» служебная собака нашла наркотики и пересекающего линию разграничения мужчины. Об этом сообщает Донецкий погранотряд.

«Сегодня на въезд с временно оккупированной территории прибыл 39-летний гражданин Украины. При осмотре его личных вещей произошло срабатывание служебной собаки Донецкого пограничного отряда. На куртке с левой стороны в дополнительном кармане мужчины обнаружено неизвестное вещество серо-зеленого цвета, идентифицированного как каннабис», – говорится в сообщении.

Мужчина и выявленное вещество переданы Национальной полиции.

Пограничники обращаются к гражданам с просьбой не делать попыток нарушать закон, ведь за нарушениями следует ответственность.

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