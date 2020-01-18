Полиция Марьинки задержала мужчину, подозреваемого в убийстве

Полиция Марьинки (Донецкая обл.) задержала мужчину, подозреваемого в убийстве: он избил своего товарища и оставил на обочине дороги. Травмы стали смертельными. Об этом сегодня, 18 января, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Вчера, 17 января, в 08:45 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из скорой медицинской помощи о том, что на одной из улиц города Красногоровка обнаружен труп мужчины.

На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 56-летний местный житель.

Оперативники Марьинского отделения полиции за несколько часов предварительно воссоздали обстоятельства преступления и задержали фигуранта. 44-летний подозреваемый признался в содеянном.

Как оказалось, накануне мужчины распивали спиртные напитки. По дороге домой между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил своего товарища и двинулся дальше. Через некоторое время злоумышленник вернулся и на велосипеде попытался забрать пострадавшего, но, проехав около километра, оставил его на обочине дороги.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры Марьинский отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.