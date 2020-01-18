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Во время следующего этапа разведения сил на Донбассе Станично-Луганская РГА окажется в «серой зоне»

18.01.20 23:43
/ Фото: radiosvoboda.org

Во время следующего этапа разведения сил и средств в Станице Луганской райгосадминистрация и все государственные и муниципальные структуры окажется в так называемой «серой зоне». Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Константин Реуцкий.

Его команда узнала об этом во время мониторинга соблюдения прав человека в населенных пунктах, где произошло разведение сил и средств.

«Работники этих структур тоже чувствуют вероятно тревогу, понимая, что сил и средств в полицейских и вообще в украинских силовиков фактически нет для того, чтобы обеспечить их безопасную работу на этих почти неконтролируемых в будущем территориях», – рассказал Реуцкий.

Он отметил, что не может назвать точное количество работников Станично-Луганского райотдела полиции, но со слов самих полицейских – их не хватает, чтобы обрабатывать все обращения от местных жителей.

В Станице Луганской также несет службу батальон полиции «Луганск-1», но он находится непосредственно на контрольном пункте въезда-выезда.

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