Ездили на «гастроли»: В Краматорске задержали квартирных воров с неподконтрольной территории

Сотрудники криминальной полиции Краматорска получили оперативную информацию о планировании преступления на территории города. Фигуранты – мужчины 1969 и 1968 рождения, жители временно неподконтрольной украинскому правительству территории, неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений. Об этом сегодя, 18 января, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что отследив ее владельцев и дождавшись, когда никого не будет дома, мужчины начали «работать». Проникли в квартиру без труда, ведь имели при себе все необходимые орудия преступления. Взяли большую сумму денег и золотые украшения.

Квартирников-гастролеров задержали с похищенным имуществом. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Краматорска.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.