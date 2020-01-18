«Врачи без границ» хотят запустить новый проект в Донецке и Северодонецке

В министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (Минветеранов) обсудили медицинские гуманитарные мероприятия миссии «Врачи без границ» / Médecins sans Frontières (MSF), сообщает сегодня, 18 января, пресс-служба Минветеранов.

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко отметил важность оказания медицинской помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате российско-украинской войны, особенно от вооруженной агрессии и временной оккупации на востоке Украины.

Глава миссии MSF в Украине Григор Симонян сообщил, что с 2015 по 2019 год MSF оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим от конфликта людям в сельских районах и поселках через мобильные клиники. Мобильные клиники состояли из врача, медсестры и психолога, которые посетили 28 локаций в зоне конфликта или поблизости, чтобы оказать медицинскую помощь и психологическую поддержку тем, кто больше всего нуждается.

Также он отметил, что с 2020 года «Врачи без границ» будут сотрудничать с министерством здравоохранения Украины в рамках запуска проекта, направленного на оказание первичной медицинской помощи и психологической поддержки людям, живущим рядом с линией разграничения, а также для улучшения ухода за людьми с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях в Северодонецке.

«Для MSF очень важно оказывать медицинскую помощь по обе стороны линии разграничения, поэтому мы обсуждаем возможность поддержки Донецкого центра СПИДа в лечении больных гепатитом С», – сказал глава миссии MSF в Украине Григор Симонян.

В ходе встречи стороны обсудили главные направления сотрудничества в 2020 году и заверили в всесторонней взаимной поддержке и помощи.