В Катериновку перестал ездить мобильный банк, – «Восток SOS»

В село Катериновка (Луганская обл.), где развели силы и средства в ноябре 2019 года, перестал ездить мобильный банк. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Константин Реуцкий.

Его команда узнала об этом во время мониторинга соблюдения прав человека в населенных пунктах, где произошло разведение сил и средств.

«Местная администрация уверяет, что в ближайшее время это (мобильный банк – прим.) будет восстановлено, но, насколько я могу судить, Ощадбанк может просто не рисковать возить на не совсем контролируемую территорию большие суммы наличных», – отметил Реуцкий.

Напомним, 1 ноября прошлого года завершилось разведения войск в Золотом-4 Луганской области, а село Катериновка расположено вблизи и входит в одну военно-гражданскую администрации вместе с Золотым. Непосредственный участок разведения – между Золотым-4 и Катериновкой. По условиям разведения, одна сторона улицы в Катериновке контролируется Украиной, а другая – «серая».