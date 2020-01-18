Объект критический инфраструктуры: Специалистам удалось обследовать шламонакопитель под Торецком (Фото)

В районе Торецкого фенольного завода (ООО «НПО "Инкор и Ко"», Донецкая обл.) поведены работы по обследованию шламонакопителя. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Так, 17 января представителями мобильной наблюдательного группы СЦКК на шламонакопителях I и III очереди предприятия ООО «НПО "Инкор и Ко"» в районе населенного пункта Железное было обеспечено проведение работ по обследованию дамбы и обводной канавы и прокачки наблюдательных скважин с отбором проб жидкостей на химический анализ.

Фото: СЦКК

Работы проводились также под контролем с СММ ОБСЕ.