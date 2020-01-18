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На Донетчине более 350 полицейских будут обеспечивать порядок во время массовых мероприятий на Крещение

18.01.20 20:44
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области

Более 350 полицейских будут обеспечивать порядок во время массовых мероприятий на Крещение в Донецкой области 18-19 января. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что запланировано проведение 140 религиозных мероприятий, которые ожидаемо посетят более 32 тысяч верующих. О безопасности граждан будут заботиться наряды полиции, которые будут дежурить у мест богослужений.

В течение выходных праздничная служба пройдет в 93 культовых сооружениях. Для верующих откроются 47 мест для купания.

Для безопасности граждан привлечены дополнительные силы полиции. Почти 350 полицейских в составе пеших и автопатрулей охранять покой в местах богослужений.

Правоохранители будут нести службу совместно со спасателями и медиками.

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