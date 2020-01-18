Понаставили тут столбов: В Енакиево произошло ДТП с трамваем (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) произошло ДТП: трамвай врезался в столб. Об этом сегодня, 18 января, местные жители сообщают в социальных сетях.
ДТП произошло на кольце на пос. им. Ватутина. Пострадавших нет.
- Марина: «Не удивительно, в нем несло дымом за километр, страшно было ехать. Вот и последствия»;
- Антоха: «Подкатила автовышка. Приступили к демонтажу проводов»;
- Освальд: «Где новые трамваи, которыми нас хотели засыпать? А сколько было шуму и рекламы… Где те оптимисты про то, что вот… началось... процветание! Вот они первые трамваи, а автобусы ...Где они?»;
- Максим: «В металлоприемку их, и не калечить людей. Дрезины выдайте, так безопаснее для окружающих будет. Еще в 2000 на них страшно было ездить»;
- Сергей: «Блин, и надо же было этим столбам именно там оказаться, стояли бы на метр раньше… Второй вообще на растяжках держится, вот-вот навернется»;
- Освальд: «Столбы поставить не проблема. Проблема в тележках и рельсах».