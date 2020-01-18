Понаставили тут столбов: В Енакиево произошло ДТП с трамваем (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) произошло ДТП: трамвай врезался в столб. Об этом сегодня, 18 января, местные жители сообщают в социальных сетях.

ДТП произошло на кольце на пос. им. Ватутина. Пострадавших нет.

Фото из соцсетей