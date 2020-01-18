В Доброполье женщина пыталась инсценировать разбойное нападение

Утром 17 января по дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от 29-летней местной жительницы о совершении на нее разбойного нападения. Женщина объяснила, что работает продавщицей в местном киоске, а только что неизвестный, угрожая физической расправой, забрал у нее деньги в сумме трех тысяч гривен. Об этом сегодня, 18 января, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий полицейскими были перекрыты все въезды-выезды в город, проверены ранее судимые лица, опрошены жители домов вблизи места совершения правонарушения.

В результате было установлена реальная картину развития событий. Выяснилось, что продавец брала у местных фермеров для реализации продукты собственного производства и должна была вернуть вырученные от продажи деньги. Не желая отдавать деньги, она решила «разыграть спектакль».

Женщина не осознавала, что в то время, когда другим гражданам нужна была реальная помощь, полицейские устанавливали обстоятельства тяжкого преступления.

Относительно нарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Таким образом женщина может оказаться за решеткой на срок до двух лет.