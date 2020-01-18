В Донецкой области откроют два приюта для пострадавших от насилия

В Донецкой области откроют два приюта для пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщается пресс-служба министерства социальной политики Украины.

Недавно сотрудники управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации вместе со старшим региональным координатором Фонда ООН в области народонаселения Оксаной Андрушкив посетили Угледар, Мирноград, Марьинский и Мангушский районы.

Целью поездки было обсуждение развития сети учреждений для людей, пострадавших от домашнего насилия или насилия по признаку было. В итоге было решено создать такие приюты в Миронограде и Мангушском районе.

Планируется, что они начнут работу в первом полугодии 2020 года. Кроме того, в январе запланировано открытие трех молодежных центров в Марьинском районе.