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Футболисты «Шахтера» вышли из отпуска

18.01.20 23:12
Фото: ФК «Шахтер»
Фото: ФК «Шахтер»

17 января игроки основного состава «горняков» вышли из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ближайшие 2 дня команда посвятит регулярному медицинскому осмотру в одном из киевских центров. В пятницу здесь побывали Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин и Сергей Болбат.

Обследование включает анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.

18 января на медосмотр отправится вторая группа игроков, а 20 января стартует первый тренировочный сбор «горняков» в Турции.

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