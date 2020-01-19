Сводка из зоны ООС за 18 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя – с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял позиции ВСУ у населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 4 обстрелах за минувшие сутки. Огонь велся по позициям у Горловки (пос. ш-ты Гагарина), Ясиноватой, Старомихайловки. Применялось РПГ/СПГ, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.